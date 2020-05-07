|
|
|
Доходи населення зростуть на 8% через "карантинні"...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:51
кто-то верит в подобный бред?...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4611
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 тра, 2020 02:14
Тракторист Исходя из того, что люди, имеющие хоть одну извилину в мозгу и одну трудоспособную руку, уже давно уехали, а мужики до 60-ти редко доживают. Имеем на улицах подавляющее большинство бабулек весьма преклонного возраста, которые не только верят, но и в очередной раз проголосуют за красавчика-звезду комедийных шоу и телесериалов.
-
Vovick
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 24.07.19
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 тра, 2020 09:15
zloy_ukr написав:
Что за бред? Как могут вырости доходы, если не получаешь зарплату? Ведь социальные выплаты и до прожиточного уровня не дотягивают!
Типичное журналажеское говно, чему тут удивляться. Каждое первое СМИ такое выдает "в эфир".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:44
Говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают горячую воду. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21447
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 2218 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 11 тра, 2020 15:54
hxbbgaf написав:
Говорили, не будут в карантин воду выключать, на Троещине с 12 мая на 2 недели выключают горячую воду. Мойте все по 10 раз в ледяной! Всегда в июле была эта профилактика, это что специально?
с 2014 года в Киеве стали практиковать оключения горячей воды на 4-6 месяцев...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4611
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|