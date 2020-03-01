Сьогодні банки, зокрема, надають своїм клієнтам можливість в режимі онлайн укласти договір банківського вкладу/рахунку.
Дивися повний текст Дистанційне укладання договору з банком: На що треба звернути увагу.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 12:06
Дистанційне укладання договору з банком: На що треба...
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Дивися повний текст Дистанційне укладання договору з банком: На що треба звернути увагу.
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:07
Ніколи!
Не укладайте договір банківського вкладу дистанційно.
Банк буде до останньої краплі Ваших нервів доказувати, що Ви кошти не перерахували.
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:44
Re: Дистанційне укладання договору з банком: На що треба...
Проверять подлинность документов будут по видеозвонку? Ну тогда и кассиры деньги тоже по видеозвонку пусть проверяют.
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:32
Интересно сколько человек в Украине прочитали договор на 1427 страниц ,с ежемесячным обновлением на сайте банка.Удивляет непрофессионализм юристов, тысяч 10 страниц было бы достаточно,что бы его ни один человек на планете даже и не пробовал начинать читать.
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