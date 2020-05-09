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Після карантину Україну очікує масовий виїзд людей за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 тра, 2020 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Як тільки карантин закінчиться й відновить роботу міжнародний транспорт, Україну чекає нова хвиля трудової міграції, до того ж набагато потужніша за ту, яка була впродовж минулих років
Дивися повний текст Після карантину Україну очікує масовий виїзд людей за кордон — Асоціація працевлаштування
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R2
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:03
Никто не будет ждать окончания карантина. Уже поехали ...
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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zloy_ukr
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:21
Те заробитчане которые вернулись в Украину из за карантина, вероятнее всего уедут от этого "дурдома с клоунами" навсегда! И семьи с собой заберут.
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amorroma_amorroma
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:00
у большинства просто нет другого выхода как уехать из страны, которая стабильно катиться в пропасть...
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Тракторист
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:18
Мы же сами выбрали этот цирк.
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papchik
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:23
те кто за кордоном сидели и иногда думали, а может все же дома лучше? получили отличную прививку и ответ на этот вопрос
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Diman
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