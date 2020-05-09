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Після карантину Україну очікує
масовий виїзд людей за...

Після карантину Україну очікує масовий виїзд людей за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:03

Після карантину Україну очікує масовий виїзд людей за...

Пропонуємо до обговорення:
Як тільки карантин закінчиться й відновить роботу міжнародний транспорт, Україну чекає нова хвиля трудової міграції, до того ж набагато потужніша за ту, яка була впродовж минулих років

Дивися повний текст Після карантину Україну очікує масовий виїзд людей за кордон — Асоціація працевлаштування.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:03

Никто не будет ждать окончания карантина. Уже поехали ...
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:21

Те заробитчане которые вернулись в Украину из за карантина, вероятнее всего уедут от этого "дурдома с клоунами" навсегда! И семьи с собой заберут.
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:00

у большинства просто нет другого выхода как уехать из страны, которая стабильно катиться в пропасть...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:18

Мы же сами выбрали этот цирк.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:23

Re: Після карантину Україну очікує масовий виїзд людей за...

те кто за кордоном сидели и иногда думали, а может все же дома лучше? получили отличную прививку и ответ на этот вопрос
Diman
 
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