Після карантину Україну очікує масовий виїзд людей за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 тра, 2020 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Як тільки карантин закінчиться й відновить роботу міжнародний транспорт, Україну чекає нова хвиля трудової міграції, до того ж набагато потужніша за ту, яка була впродовж минулих років
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Після карантину Україну очікує масовий виїзд людей за кордон — Асоціація працевлаштування
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R2
Робот новин
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:03
Никто не будет ждать окончания карантина. Уже поехали ...
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:21
Те заробитчане которые вернулись в Украину из за карантина, вероятнее всего уедут от этого "дурдома с клоунами" навсегда! И семьи с собой заберут.
amorroma_amorroma
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:00
у большинства просто нет другого выхода как уехать из страны, которая стабильно катиться в пропасть...
Тракторист
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:18
Мы же сами выбрали этот цирк.
papchik
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:23
те кто за кордоном сидели и иногда думали, а может все же дома лучше? получили отличную прививку и ответ на этот вопрос
Diman
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Додано: Пон 11 тра, 2020 08:49
amorroma_amorroma , вернулось только 10-15% заробитчан. И это не автослесари, сварщики,дальнобои или какие-то другие нормальные профессии. Вернулся всякий шлак, типа уборщиц в отелях, официанток в кафе и т.д. И если они уедут - то даже лучше Украине будет.
maksymzp88
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Додано: Пон 11 тра, 2020 10:20
В конце 2018 года министр социальной политики Рева заявлял, что за границей работают от 7 до 9 млн украинцев, из них 3.2 млн на постоянной основе.
По состоянию на 22 апреля 2020 года вернулись от 210 тысяч человек (по заявлению МИД -
https://www.rbc.ua/rus/news/mid-nazval- ... 6.html/amp
) до 2 млн (по заявлению премьер-министра -
https://biz.liga.net/amp/ekonomika/all/ ... ih-ostavit
).
Таким образом, подавляющее большинство заробитчан предпочли вообще не возвращаться, несмотря на пандемию
PasserBy
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