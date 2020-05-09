Пандемія коронавірусу і пов'язаного з нею карантину серйозн.о позначаться на світовій економіці.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, як зміниться Україна після пандемії коронавірусу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 тра, 2020 16:38
У Кабміні розповіли, як зміниться Україна після пандемії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, як зміниться Україна після пандемії коронавірусу.
Додано: Нед 10 тра, 2020 16:39
Не надо так надрываться. Уже все успели заметить как изменится Украина.
Это хорошо заметно по ценам в магазинах, курсу в обменнике и цифрам в платежках.
Деятели.
|