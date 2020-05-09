Пандемія коронавірусу і пов'язаного з нею карантину серйозн.о позначаться на світовій економіці.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, як зміниться Україна після пандемії коронавірусу.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 16:38
У Кабміні розповіли, як зміниться Україна після пандемії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, як зміниться Україна після пандемії коронавірусу.
Додано: Нед 10 тра, 2020 16:39
Не надо так надрываться. Уже все успели заметить как изменится Украина.
Это хорошо заметно по ценам в магазинах, курсу в обменнике и цифрам в платежках.
Деятели.
Додано: Нед 10 тра, 2020 19:47
Re: У Кабміні розповіли, як зміниться Україна після пандемії
а что собственно "заметно"? яйца как 1.6-2 грн в прошлом году так и остались..батон 11-12 был так и есть..бензин подешевел с 28-32 до 19-23 упал .. доллар как Лерка синячка загнала 28+ так сейчас 27- стоит... газ как петрушка под 7 загнал так больше он и не повышался..электрику петя с гносей до 1,7 грн подняли так она тоже не менялась.. так где же "зрада" и "фсее прАпало"???
Додано: Нед 10 тра, 2020 20:05
Повышение тарифа на электроэнергию в 4 раза (это так, если вдруг не в курсе),
400.000 только официальных безработных, яйца в этот период в прошлом году 14-15 грн. за 10-ок. Но то что сейчас, это только цветочки, ягодки будут потом. Так, что "зрада" не "зрада", а результат один.
Додано: Нед 10 тра, 2020 22:25
я коммуналку не оплачиваю, по газу к суду готовлюсь как и по отоплению и остальных призываю
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:58
за годы независимости Украина не произвела ни одного самолёта Мрия, но зато как гордится... :)
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:02
Тракторист Увы, да. Самолет, созданный Советским Союзом, причислили к достижениям Украины. Да и востребованность в нем не более, чем Ан-124, B-747, Ил-76. Экономичность, по сравнению с другими, крайне не эффективная. Отличительная особенность - возможность транспортировки крупногабаритных грузов - тепловоз не засунешь в 747 бобик. Но почему Эпицентр под видом гуманитарной помощи привез маски на Мрии, вопрос?
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