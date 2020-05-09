У Кабміні розповіли, як зміниться Україна після пандемії...

Додано: Пон 11 тра, 2020 10:42

Фейкова епідемія на основі брехливої статистики таки змінила і країну, і економіку. Тепер дуже багато бізнесів закриються і перейдуть на повністю нелегадьну роботу. Дії ідіотів не прогнозовані до кінця року і взагалі. Податки? Ні, не чули про таке.

...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...