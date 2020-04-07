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Вибрали найкращу рекламну
кампанію банківських продуктів...

Вибрали найкращу рекламну кампанію банківських продуктів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:17

Вибрали найкращу рекламну кампанію банківських продуктів...

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі і експерти вибрали найкращу рекламну кампанію банківських продуктів за 2018 рік.

Дивися повний текст Вибрали найкращу рекламну кампанію банківських продуктів за 2018 рік.
R2
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