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Кличко запевнив, що цього
року відремонтують 1000...

Кличко запевнив, що цього року відремонтують 1000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:53

Кличко запевнив, що цього року відремонтують 1000...

Пропонуємо до обговорення:
Столичні дорожники не припиняли працювати під час обмежень. Активні роботи тривають сьогодні на всіх ключових об’єктах.

Дивися повний текст Кличко запевнив, що цього року відремонтують 1000 кілометрів доріг у столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:54

чем ближе выборы тем больше он обещает...
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