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Який відсоток українців
згоден терпіти матеріальні...

Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:08

Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...

Пропонуємо до обговорення:
Результати опитування Інституту Горшеніна та Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта.

Дивися повний текст Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні труднощі заради реформ (опитування).
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:08

каких "реформ"? А-ля "в любой непонятной ситуации повышай цены и тарифы"?
Если таких реформ, то идите ....й сами и туда же забирайте ваши "реформы".
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