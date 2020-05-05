Результати опитування Інституту Горшеніна та Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта.
Дивися повний текст Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні труднощі заради реформ (опитування).
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Додано: Пон 11 тра, 2020 10:08
Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні труднощі заради реформ (опитування).
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:08
каких "реформ"? А-ля "в любой непонятной ситуации повышай цены и тарифы"?
Если таких реформ, то идите ....й сами и туда же забирайте ваши "реформы".
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