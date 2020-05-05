Результати опитування Інституту Горшеніна та Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта.
Дивися повний текст Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні труднощі заради реформ (опитування).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:08
Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні труднощі заради реформ (опитування).
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:08
каких "реформ"? А-ля "в любой непонятной ситуации повышай цены и тарифы"?
Если таких реформ, то идите ....й сами и туда же забирайте ваши "реформы".
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:31
Только 5,7% украинцев готовы терпеть пока будут уничтожать их и их страну. Называя это все "реформами". Остальные будут сначала мирно протестовать, а если их не услышат, то протестовать будут не мирно. Сжигая на*** оплоты димахратии в Украине.
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:36
Re: Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...
Все уже поняли, что реформ на улучшение жизни нет и что налоги платят не на медицину и тд, а для разграбления страны.
Ваши мнимые реформы это уничтожение Украины как государства.
Банальный пример. Полиция работает в паре с преступниками.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:56
Главный вопрос: каких реформ?) Если тех, которые были за годы независимости, в основном, то вас сразу пошлют куда подальше...
5,10
Додано: Пон 11 тра, 2020 11:14
|