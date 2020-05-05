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Який відсоток українців
згоден терпіти матеріальні...

Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:08

Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...

Пропонуємо до обговорення:
Результати опитування Інституту Горшеніна та Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта.

Дивися повний текст Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні труднощі заради реформ (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:08

каких "реформ"? А-ля "в любой непонятной ситуации повышай цены и тарифы"?
Если таких реформ, то идите ....й сами и туда же забирайте ваши "реформы".
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:31

Только 5,7% украинцев готовы терпеть пока будут уничтожать их и их страну. Называя это все "реформами". Остальные будут сначала мирно протестовать, а если их не услышат, то протестовать будут не мирно. Сжигая на*** оплоты димахратии в Украине.
xpen_vam
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:36

Re: Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...

Все уже поняли, что реформ на улучшение жизни нет и что налоги платят не на медицину и тд, а для разграбления страны.
Ваши мнимые реформы это уничтожение Украины как государства.
Банальный пример. Полиция работает в паре с преступниками.
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p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:56

Главный вопрос: каких реформ?) Если тех, которые были за годы независимости, в основном, то вас сразу пошлют куда подальше...
5,10
Delta7
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 11:14

  demon0983886848 написав:каких "реформ"? А-ля "в любой непонятной ситуации повышай цены и тарифы"?
Если таких реформ, то идите ....й сами и туда же забирайте ваши "реформы".

Отдать банк коломойскому например реформа номер 1
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:53

За 30 лет независимости и реформ, можно подвести итоги, обнищание население в основной массе, деградация образования и медицины, с 52,5млн населения уже около 46 а то и меньше. Разбитые дороги и инфраструктура, только небольшому % удалось улучшить своё состояние , а кое кто конечно стал олигархом и вошли в списки Форбс, это при том что огромный % людей сводят концы с концами. Реально мне говорили , что внедряют эти реформы чтобы иметь всего лишь 30 млн рабов.
Raymond
 
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