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Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 тра, 2020 17:42
Для начала назовите хоть одну успешную реформу, которая сделала жизнь в стране лучше, а не хуже.
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