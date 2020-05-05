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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 тра, 2020 17:42
Для начала назовите хоть одну успешную реформу, которая сделала жизнь в стране лучше, а не хуже.
Додано: Пон 11 тра, 2020 18:29
Re: Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...
Додано: Пон 11 тра, 2020 19:02
За 6 последних лет уже только слепой не видит "результаты" "реформ". Ну и ещё нагляднее - в промежутке 30 лет. Хватит внешнего управления. Цель у хозяев - явно не благосостояние украинского народа.
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:37
Re: Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...
Здесь нет не только будущего, нет настоящего.
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