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Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:08
Пропонуємо до обговорення:
Результати опитування Інституту Горшеніна та Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта.
Дивися повний текст Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні труднощі заради реформ (опитування)
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Додано: Пон 11 тра, 2020 14:55
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно!
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:30
Пусть все госслужащие терпят вместе с семьями! Начина с президента !
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Додано: Пон 11 тра, 2020 17:42
Для начала назовите хоть одну успешную реформу, которая сделала жизнь в стране лучше, а не хуже.
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777serg87
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Додано: Пон 11 тра, 2020 21:27
Відношення 1:2 - це вирок цій країні (
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Додано: Пон 11 тра, 2020 23:19
777serg87 написав:
Для начала назовите хоть одну успешную реформу, которая сделала жизнь в стране лучше, а не хуже.
При Кучме когда создали ФОП. При Ющенко - реформа денег (поменяли купоны на гривну). Порошенко - безвиз. Но это конечно случайности скорее.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 23:49
BIGor написав: 777serg87 написав:
Для начала назовите хоть одну успешную реформу, которая сделала жизнь в стране лучше, а не хуже.
При Кучме когда создали ФОП. При Ющенко - реформа денег (поменяли купоны на гривну). Порошенко - безвиз. Но это конечно случайности скорее.
Безвиз - это немного не та реформа. Денежная реформа ... Ну, хуже она не сделала, хотя обывателю от нее, наверное, особой пользы не видно было.
А вот ФОП - это да. Я бы ещё добавил введение фиксированной ставки подоходного налога и введение внешнего тестирования вместо выпускных экзаменов в школе с поступлением в вузы на основе этих результатов.
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