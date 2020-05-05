Результати опитування Інституту Горшеніна та Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта.
Дивися повний текст Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні труднощі заради реформ (опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 10:08
Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні труднощі заради реформ (опитування).
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:55
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно!
(Карнавальная ночь)
Додано: Пон 11 тра, 2020 17:42
Для начала назовите хоть одну успешную реформу, которая сделала жизнь в стране лучше, а не хуже.
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:19
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:49
Безвиз - это немного не та реформа. Денежная реформа ... Ну, хуже она не сделала, хотя обывателю от нее, наверное, особой пользы не видно было.
А вот ФОП - это да. Я бы ещё добавил введение фиксированной ставки подоходного налога и введение внешнего тестирования вместо выпускных экзаменов в школе с поступлением в вузы на основе этих результатов.
Додано: Вів 12 тра, 2020 01:12
Реформа армij зробила життя безпечнiшим. Порошенку +. А тим, кому i в запоребриковiй окупацij не зле - тим марно щось доводити.
Додано: Вів 12 тра, 2020 08:26
Ні, так не буде. Ви мусете терпіти і за президента і за держслужбовців. Інакше не вийде, прийдеться далі в г...ні жити. Навіщо їм терпіти? У них все в шоколаді. Реформи потрібні вам, тод терпіти треба вам.
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