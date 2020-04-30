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ЗМІ: відкриття магазину IKEA
в Києві відклали, але...

ЗМІ: відкриття магазину IKEA в Києві відклали, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:05

ЗМІ: відкриття магазину IKEA в Києві відклали, але...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив координатор бізнес-клієнтів IKEA Ігор Іус.

Дивися повний текст ЗМІ: відкриття магазину IKEA в Києві відклали, але обіцяють незабаром запустити онлайн-продажі (оновлено).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:36

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив координатор бізнес-клієнтів IKEA Ігор Іус.

Дивися повний текст ЗМІ: відкриття магазину IKEA в Києві відклали, але обіцяють незабаром запустити онлайн-продажі (оновлено).


Не пойму, почему так вцепились в IKEA, что вспоминают ее при каждом случае.
По сути - обычный ширпотреб. Только и того, что ассортимент достаточно широкий. Неужели в Киеве мало фирм и ЧП, которые могут сделать то же самое?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:50

  PasserBy написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив координатор бізнес-клієнтів IKEA Ігор Іус.

Дивися повний текст ЗМІ: відкриття магазину IKEA в Києві відклали, але обіцяють незабаром запустити онлайн-продажі (оновлено).


Не пойму, почему так вцепились в IKEA, что вспоминают ее при каждом случае.
По сути - обычный ширпотреб. Только и того, что ассортимент достаточно широкий. Неужели в Киеве мало фирм и ЧП, которые могут сделать то же самое?

Очень смешно.
BIGor
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