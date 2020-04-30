Про це повідомив координатор бізнес-клієнтів IKEA Ігор Іус.
Дивися повний текст ЗМІ: відкриття магазину IKEA в Києві відклали, але обіцяють незабаром запустити онлайн-продажі (оновлено).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 тра, 2020 12:05
ЗМІ: відкриття магазину IKEA в Києві відклали, але...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЗМІ: відкриття магазину IKEA в Києві відклали, але обіцяють незабаром запустити онлайн-продажі (оновлено).
Додано: Пон 11 тра, 2020 15:36
Не пойму, почему так вцепились в IKEA, что вспоминают ее при каждом случае.
По сути - обычный ширпотреб. Только и того, что ассортимент достаточно широкий. Неужели в Киеве мало фирм и ЧП, которые могут сделать то же самое?
Додано: Пон 11 тра, 2020 15:50
Очень смешно.
|