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Що робити, якщо на порталі
"Дія" не відображається ваша...

Що робити, якщо на порталі "Дія" не відображається ваша...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:02

Що робити, якщо на порталі "Дія" не відображається ваша...

Пропонуємо до обговорення:
Скоріше за все, дані про неї або неповні, або відсутні в Державному земельному кадастрі.

Дивися повний текст Що робити, якщо на порталі \"Дія\" не відображається ваша земельна ділянка.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:02

Помнится, во времена загона людей во вконтактики и одноклассники одна за одной появлялись новости "спецслужбы нашли преступника в одноклассниках", "банки неплательщиков находят вконтакте" и т.п. А сейчас - "если вы не нашли свой земельный участок в Дія, то вы можете его потерять".
Honey
 
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