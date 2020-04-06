Скоріше за все, дані про неї або неповні, або відсутні в Державному земельному кадастрі.
Дивися повний текст Що робити, якщо на порталі \"Дія\" не відображається ваша земельна ділянка.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 13:02
Що робити, якщо на порталі "Дія" не відображається ваша...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо на порталі \"Дія\" не відображається ваша земельна ділянка.
Додано: Пон 11 тра, 2020 13:02
Помнится, во времена загона людей во вконтактики и одноклассники одна за одной появлялись новости "спецслужбы нашли преступника в одноклассниках", "банки неплательщиков находят вконтакте" и т.п. А сейчас - "если вы не нашли свой земельный участок в Дія, то вы можете его потерять".
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