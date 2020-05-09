Послаблення гривні впливає на інфляцію більше, аніж зростання національної валюти.
Дивися повний текст Як зміна курсу долара впливає на ціни в Україні: пояснення НБУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 тра, 2020 13:19
Як зміна курсу долара впливає на ціни в Україні:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зміна курсу долара впливає на ціни в Україні: пояснення НБУ.
Додано: Пон 11 тра, 2020 13:19
Ослабление гривны увеличивает инфляцию... Еще можно проанализировать погоду и выявить, что наводнения приводят к увеличению количества осадков.
|