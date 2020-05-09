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Як зміна курсу долара впливає
на ціни в Україні:...

Як зміна курсу долара впливає на ціни в Україні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:19

Як зміна курсу долара впливає на ціни в Україні:...

Пропонуємо до обговорення:
Послаблення гривні впливає на інфляцію більше, аніж зростання національної валюти.

Дивися повний текст Як зміна курсу долара впливає на ціни в Україні: пояснення НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:19

Ослабление гривны увеличивает инфляцию... Еще можно проанализировать погоду и выявить, что наводнения приводят к увеличению количества осадков.
Honey
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:19

кому нужны их объяснения?

Пусть лучше эти говнисты объяснят людям, с какой целью они скупают на рынке излишек валюты, не давая гривне укрепиться.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:32

  demon0983886848 написав:кому нужны их объяснения?

Пусть лучше эти говнисты объяснят людям, с какой целью они скупают на рынке излишек валюты, не давая гривне укрепиться.

С той же целью, когда продают, не давая ослабнуть. это ведь очевидно.
slonslon
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