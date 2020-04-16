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Samsung випустила три «нові»
моделі ноутбука сімейства...

Samsung випустила три «нові» моделі ноутбука сімейства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:21

Samsung випустила три «нові» моделі ноутбука сімейства...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на невеликі продажу і всесвітній карантин, Samsung випустила нові ноутбуки, які належать до лінійки Samsung Galaxy Book.

Дивися повний текст Samsung випустила три «нові» моделі ноутбука сімейства Galaxy Book (фото).
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