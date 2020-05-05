RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тарифи і надійність: за
якими критеріями українці...

Тарифи і надійність: за якими критеріями українці...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:08

Тарифи і надійність: за якими критеріями українці...

Пропонуємо до обговорення:
Українці із середніми доходами при виборі банків для відкриття різних типів продуктів частіше керуються шириною мережі, наявністю дистанційного банкінгу та західним походженням капіталу.

Дивися повний текст Тарифи і надійність: за якими критеріями українці обирають банки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88165
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:08

сейчас скорее всего выбирают по трем параметрам:

банка должна быть:

1) ударопрочной
2) влагозащищенной
3) огнеустойчивой
4) наполненной правильной СКВ
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 06.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці відкладають купівлю квартир: чи буде бум після... 1, 2
R2 » П'ят 08 тра, 2020 21:02
12 1250
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 тра, 2020 09:33
vitaliian
НКРЕКП схвалила RAB-тарифи без обговорення із...
R2 » Чет 07 тра, 2020 20:59
1 155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:59
shevaged1990
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Вів 05 тра, 2020 16:22
71 3490
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:02
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85563)
11.05.2020 16:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.