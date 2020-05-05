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Тарифи і надійність: за якими критеріями українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 тра, 2020 15:08
Пропонуємо до обговорення:
Українці із середніми доходами при виборі банків для відкриття різних типів продуктів частіше керуються шириною мережі, наявністю дистанційного банкінгу та західним походженням капіталу.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 15:08
сейчас скорее всего выбирают по трем параметрам:
банка должна быть:
1) ударопрочной
2) влагозащищенной
3) огнеустойчивой
4) наполненной правильной СКВ
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