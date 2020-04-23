У квітні 2020 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва трохи знизилася.
Дивися повний текст ЗМІ підрахували вартість квартир в новобудовах Києва в період карантину (інфографіка).
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Додано: Пон 11 тра, 2020 15:19
ЗМІ підрахували вартість квартир в новобудовах Києва в...
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Дивися повний текст ЗМІ підрахували вартість квартир в новобудовах Києва в період карантину (інфографіка).
Додано: Пон 11 тра, 2020 15:19
Статистика это конечно здорово - но делать новость из-за 0,2% врятли стоит.
Нужно смотреть конкретный ЖК и его перспективы, конкретную квартиру с конкретной квадратурой и планировкой. И да, центр всегда будет цениться - так как здесь все под рукой и для этого не обязательно автомобить и подземный паркинг. Хорошая
И меньше нужно обращать внимание на статистику по районам или даже улицам. На Крещатике одна новостройка, и она уже на завершающей стадии. Как и на Кловской.
Пример одной локации и ее статистики - м Олимпийская - разные там Тетрисы и Чикаго уже сданы, они выпадают со статистики, УКРбудовская шняга заморожена, тоже выпадает. Вашингтоны и Монреали еще на стадии котлована - они статистику тянут вниз. Огромный ЖК от Корогодского пока только на рендерах. Но цифры же не врут?)
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