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ЗМІ підрахували вартість квартир
в новобудовах Києва в...

ЗМІ підрахували вартість квартир в новобудовах Києва в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:19

ЗМІ підрахували вартість квартир в новобудовах Києва в...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні 2020 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва трохи знизилася.

Дивися повний текст ЗМІ підрахували вартість квартир в новобудовах Києва в період карантину (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:19

Статистика это конечно здорово - но делать новость из-за 0,2% врятли стоит.


Нужно смотреть конкретный ЖК и его перспективы, конкретную квартиру с конкретной квадратурой и планировкой. И да, центр всегда будет цениться - так как здесь все под рукой и для этого не обязательно автомобить и подземный паркинг. Хорошая статья об этом.

И меньше нужно обращать внимание на статистику по районам или даже улицам. На Крещатике одна новостройка, и она уже на завершающей стадии. Как и на Кловской.
Пример одной локации и ее статистики - м Олимпийская - разные там Тетрисы и Чикаго уже сданы, они выпадают со статистики, УКРбудовская шняга заморожена, тоже выпадает. Вашингтоны и Монреали еще на стадии котлована - они статистику тянут вниз. Огромный ЖК от Корогодского пока только на рендерах. Но цифры же не врут?)
RomaL
 
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