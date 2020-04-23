ЗМІ підрахували вартість квартир в новобудовах Києва в...

Додано: Пон 11 тра, 2020 15:19

Статистика это конечно здорово - но делать новость из-за 0,2% врятли стоит.Нужно смотреть конкретный ЖК и его перспективы, конкретную квартиру с конкретной квадратурой и планировкой. И да, центр всегда будет цениться - так как здесь все под рукой и для этого не обязательно автомобить и подземный паркинг. Хорошаяоб этом.И меньше нужно обращать внимание на статистику по районам или даже улицам. На Крещатике одна новостройка, и она уже на завершающей стадии. Как и на Кловской.Пример одной локации и ее статистики - м Олимпийская - разные там Тетрисы и Чикаго уже сданы, они выпадают со статистики, УКРбудовская шняга заморожена, тоже выпадает. Вашингтоны и Монреали еще на стадии котлована - они статистику тянут вниз. Огромный ЖК от Корогодского пока только на рендерах. Но цифры же не врут?)