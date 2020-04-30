Перелік причин тимчасової непрацездатності, за якими Фонд соціального страхування України здійснює фінансування допомог, доповнено ізоляцією від COVID-19.
Дивися повний текст Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час ізоляції від COVID-19.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 16:33
Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час...
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Дивися повний текст Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час ізоляції від COVID-19.
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