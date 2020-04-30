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Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 тра, 2020 16:33
Пропонуємо до обговорення:
Перелік причин тимчасової непрацездатності, за якими Фонд соціального страхування України здійснює фінансування допомог, доповнено ізоляцією від COVID-19.
Дивися повний текст Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час ізоляції від COVID-19
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Додано: Пон 11 тра, 2020 16:33
Проснулись под занавес. Фонд "халва" лучше назвать.
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