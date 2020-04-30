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Фонд соцстраху компенсує
половину зарплати за час...

Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 16:33

Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час...

Пропонуємо до обговорення:
Перелік причин тимчасової непрацездатності, за якими Фонд соціального страхування України здійснює фінансування допомог, доповнено ізоляцією від COVID-19.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 16:33

Проснулись под занавес. Фонд "халва" лучше назвать.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 04:37

Фонды Бонды вы о чём?

Третий месяц зарплату не платят совсем а до этого по 20-40%начисляли,хоть и работа вредная и тяжёлая,а вы о каких то фондах надбавках говорите,врут,лицемерят,от безнаказанности уже блевать охота(
serzdoncov164
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