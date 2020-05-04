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У МЗС розповіли, коли частково
відновлять міжнародне...

У МЗС розповіли, коли частково відновлять міжнародне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:39

У МЗС розповіли, коли частково відновлять міжнародне...

Пропонуємо до обговорення:
Влітку Україна частково відновить міжнародне авіасполучення, але повноцінного відновлення ще не буде.

Дивися повний текст У МЗС розповіли, коли частково відновлять міжнародне авіасполучення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:39

как обычно никакой конкретики... кстати, чешские авиалинии уже продают билеты в Киев с 24 мая, а в Одессу с 25 мая...
Тракторист
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