Влітку Україна частково відновить міжнародне авіасполучення, але повноцінного відновлення ще не буде.
Дивися повний текст У МЗС розповіли, коли частково відновлять міжнародне авіасполучення.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 22:39
У МЗС розповіли, коли частково відновлять міжнародне...
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Дивися повний текст У МЗС розповіли, коли частково відновлять міжнародне авіасполучення.
Додано: Пон 11 тра, 2020 22:39
как обычно никакой конкретики... кстати, чешские авиалинии уже продают билеты в Киев с 24 мая, а в Одессу с 25 мая...
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