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У МЗС розповіли, коли частково
відновлять міжнародне...

У МЗС розповіли, коли частково відновлять міжнародне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:39

У МЗС розповіли, коли частково відновлять міжнародне...

Пропонуємо до обговорення:
Влітку Україна частково відновить міжнародне авіасполучення, але повноцінного відновлення ще не буде.

Дивися повний текст У МЗС розповіли, коли частково відновлять міжнародне авіасполучення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:39

как обычно никакой конкретики... кстати, чешские авиалинии уже продают билеты в Киев с 24 мая, а в Одессу с 25 мая...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:05

Re: У МЗС розповіли, коли частково відновлять міжнародне...

Они автобусы и поезда в стране бы запустили.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:44

  Тракторист написав:как обычно никакой конкретики... кстати, чешские авиалинии уже продают билеты в Киев с 24 мая, а в Одессу с 25 мая...

Авиакомпаниям нужны живые деньги. Ни кто им не мешает отменить рейс, а деньги положить на бонусный счет , накинув какой-то бонус и возможностью потратить до конца года. :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:21

  ruvex написав:Они автобусы и поезда в стране бы запустили.

они это кто? мид?
lauder7
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:24

  Тракторист написав:как обычно никакой конкретики... кстати, чешские авиалинии уже продают билеты в Киев с 24 мая, а в Одессу с 25 мая...

какой тебе конкретики .. не хватает? тракторист..
lauder7
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