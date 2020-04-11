RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фізособа здає нерухомість
в оренду: чи слід їй...

Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 06:35

Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй...

Пропонуємо до обговорення:
Здача в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і без реєстрації орендодавця фізичною особою - підприємцем.

Дивися повний текст Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй реєструватися ФОП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88169
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 06:36

Очень высокий процент налога по сдаче в аренду жилья. Он должен составлять не более 0,01% от суммы аренды.
А так это грабёж?
dunsamalita
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:33

  dunsamalita написав:Очень высокий процент налога по сдаче в аренду жилья. Он должен составлять не более 0,01% от суммы аренды.
А так это грабёж?


Да вы что?! А 19,5% с процентов по депозитам, с ЗП и прочим видам доходов. Чем доход от сдачи в аренду жилья отличается от других видов доходов? :D
Кузя
 
Повідомлень: 377
З нами з: 08.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:49

  Кузя написав:доход от сдачи в аренду жилья отличается от других видов доходов? :D


При депозитах ты ничего не тратишь, а только получаешь. А при сдаче недвиги в аренду надо периодически ремонт делать. И эти затраты арендодателю никто не компенсирует.

Поэтому налог на такие доходы должен быть ниже. Процентов 10 от силы.
Вебманивец
 
Повідомлень: 25
З нами з: 27.06.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:04

Люди новая нефть,которую качают жидомасоны.
romaromaroma123098
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:07

ЕСВ забыли прибавить. Или это расчет для пенсионеров?
p_a_l
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 15.02.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:34

  Вебманивец написав:При депозитах ты ничего не тратишь, а только получаешь. А при сдаче недвиги в аренду надо периодически ремонт делать. И эти затраты арендодателю никто не компенсирует.

Арендатор всё компенсирует арендной платой за все те годы, которые ремонт не требуется. А, в самых наглых случаях, ремонт вообще делается за счёт арендатора
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2735
З нами з: 10.05.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:48

Предлагаю ввести подушный налог. Скажем так 500 грн. И отменить все налоги на физ.лиц. Заодно снизить НДС до 10%. Сразу можно будет уволить кучу чиновников)))
sveneld83
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 05.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:03

  safonovstanislav написав:Арендатор всё компенсирует арендной платой за все те годы, которые ремонт не требуется. А, в самых наглых случаях, ремонт вообще делается за счёт арендатора


Он ничего не компенсирует, а платит за проживание. Если не нравится - пусть не живет. Никто ж не заставляет.

Если тут кто и наглый, так это государство.
Вебманивец
 
Повідомлень: 25
З нами з: 27.06.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки...
R2 » Суб 11 кві, 2020 09:11
2 281
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 09:40
inessabest25
Укрпошта продасть непрофільну нерухомість за понад 82...
R2 » Пон 27 кві, 2020 12:48
7 649
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 09:56
maksymzp88
Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі
R2 » П'ят 24 кві, 2020 10:31
2 232
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 11:54
RomaL

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.