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Фізособа здає нерухомість
в оренду: чи слід їй...

Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 06:54

Арендаторы тоже хорошо портят жильё.
wladimirb041
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Повідомлень: 1
З нами з: 13.05.20
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