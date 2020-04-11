Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй...

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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:29
Вебманивец написав: Кузя написав:
доход от сдачи в аренду жилья отличается от других видов доходов?
При депозитах ты ничего не тратишь, а только получаешь. А при сдаче недвиги в аренду надо периодически ремонт делать. И эти затраты арендодателю никто не компенсирует.
Поэтому налог на такие доходы должен быть ниже. Процентов 10 от силы.
Налог никому не должен. Как вариант арендодателю нужно иметь возможность платить не с общего дохода, а с прибыли от аренды.
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Faceless
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:22
Faceless написав: Вебманивец написав: Кузя написав:
доход от сдачи в аренду жилья отличается от других видов доходов?
При депозитах ты ничего не тратишь, а только получаешь. А при сдаче недвиги в аренду надо периодически ремонт делать. И эти затраты арендодателю никто не компенсирует.
Поэтому налог на такие доходы должен быть ниже. Процентов 10 от силы.
Налог никому не должен. Как вариант арендодателю нужно иметь возможность платить не с общего дохода, а с прибыли от аренды
.
Бессмысленно -- т.к. сразу возникает вопрос "а что можно относить к расходам" -- по этой же причине ФОПы-тройники платят с прихода -- иначе чудесным образом окажется что там прибыли пара/тройка тыщ "бумаги" в лучшем случае, в худшем -- еще и сплошные убытки будут...
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_hunter
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:01
_hunter написав:
Бессмысленно -- т.к. сразу возникает вопрос "а что можно относить к расходам" -- по этой же причине ФОПы-тройники платят с прихода -- иначе чудесным образом окажется что там прибыли пара/тройка тыщ "бумаги" в лучшем случае, в худшем -- еще и сплошные убытки будут...
Бессмысленно скорее с другой стороны - это оформление юрлица, переход на общую систему со всеми прелестями учета, отчетности и проверок, но такая возможность должна быть (и вроде как есть).
Те, кто сдает малые лощади и так могут делать это официально как ФОПы, за свои 5% - но ведь и того почти никто не делает, практически вся аренда жилой недвижимости в тени.
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Faceless
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7
2
3
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