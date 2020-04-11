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Фізособа здає нерухомість
в оренду: чи слід їй...

Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:29

  Вебманивец написав:
  Кузя написав:доход от сдачи в аренду жилья отличается от других видов доходов? :D


При депозитах ты ничего не тратишь, а только получаешь. А при сдаче недвиги в аренду надо периодически ремонт делать. И эти затраты арендодателю никто не компенсирует.

Поэтому налог на такие доходы должен быть ниже. Процентов 10 от силы.

Налог никому не должен. Как вариант арендодателю нужно иметь возможность платить не с общего дохода, а с прибыли от аренды.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:22

  Faceless написав:
  Вебманивец написав:
  Кузя написав:доход от сдачи в аренду жилья отличается от других видов доходов? :D


При депозитах ты ничего не тратишь, а только получаешь. А при сдаче недвиги в аренду надо периодически ремонт делать. И эти затраты арендодателю никто не компенсирует.

Поэтому налог на такие доходы должен быть ниже. Процентов 10 от силы.

Налог никому не должен. Как вариант арендодателю нужно иметь возможность платить не с общего дохода, а с прибыли от аренды.

Бессмысленно -- т.к. сразу возникает вопрос "а что можно относить к расходам" -- по этой же причине ФОПы-тройники платят с прихода -- иначе чудесным образом окажется что там прибыли пара/тройка тыщ "бумаги" в лучшем случае, в худшем -- еще и сплошные убытки будут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:01

Re: Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй...

  _hunter написав:Бессмысленно -- т.к. сразу возникает вопрос "а что можно относить к расходам" -- по этой же причине ФОПы-тройники платят с прихода -- иначе чудесным образом окажется что там прибыли пара/тройка тыщ "бумаги" в лучшем случае, в худшем -- еще и сплошные убытки будут...

Бессмысленно скорее с другой стороны - это оформление юрлица, переход на общую систему со всеми прелестями учета, отчетности и проверок, но такая возможность должна быть (и вроде как есть).
Те, кто сдает малые лощади и так могут делать это официально как ФОПы, за свои 5% - но ведь и того почти никто не делает, практически вся аренда жилой недвижимости в тени.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:39

  Faceless написав:
  _hunter написав:Бессмысленно -- т.к. сразу возникает вопрос "а что можно относить к расходам" -- по этой же причине ФОПы-тройники платят с прихода -- иначе чудесным образом окажется что там прибыли пара/тройка тыщ "бумаги" в лучшем случае, в худшем -- еще и сплошные убытки будут...

Бессмысленно скорее с другой стороны - это оформление юрлица, переход на общую систему со всеми прелестями учета, отчетности и проверок, но такая возможность должна быть (и вроде как есть).
Те, кто сдает малые лощади и так могут делать это официально как ФОПы, за свои 5% - но ведь и того почти никто не делает, практически вся аренда жилой недвижимости в тени.



А ЄСВ ?

при аренде за 9000 надо отдать 1500, а если простой ?

оптимальным было бы 10% без заморочек, тогда бы платили.
Alex6
 
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