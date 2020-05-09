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У квітні майже вдвічі
збільшився імпорт свинини

У квітні майже вдвічі збільшився імпорт свинини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:57

У квітні майже вдвічі збільшився імпорт свинини

Пропонуємо до обговорення:
Україна в квітні імпортувала близько 1 тис. Т свіжого, охолодженого і мороженого м'яса свиней, що майже вдвічі більше, ніж за березень.

Дивися повний текст У квітні майже вдвічі збільшився імпорт свинини.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:57

Увеличение импорта свинины торговыми сетями обусловлен тем, что частные хозяйства и фермеры не имели возможность реализовывать свою продукцию из-за закрытия рынков.
avk
 
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Да. У нас гипермаркеты и супермаркеты враги украинских фермеров.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:01

  avk написав:Увеличение импорта свинины торговыми сетями обусловлен тем, что частные хозяйства и фермеры не имели возможность реализовывать свою продукцию из-за закрытия рынков.

Сетям все равно где покупать, главное чтоб было приемлемое качество и лучшая на рынке цена. Фермер в принципе не может конкурировать с крупными технологичными холдингами, т.к издержки выше, даже если часть налогов не платить. По этому у нас мясо аргентинское, цветы голландские, т.д. Раньше с безнадежным автодромом таскались, сейчас с фермерами. Фермер может конкурировать только в топовой ценовой нише, там где эко и все такое, там где важно качество, а цена вторична.
ssnet
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