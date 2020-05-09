Україна в квітні імпортувала близько 1 тис. Т свіжого, охолодженого і мороженого м'яса свиней, що майже вдвічі більше, ніж за березень.
Дивися повний текст У квітні майже вдвічі збільшився імпорт свинини.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:57
У квітні майже вдвічі збільшився імпорт свинини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У квітні майже вдвічі збільшився імпорт свинини.
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:57
Увеличение импорта свинины торговыми сетями обусловлен тем, что частные хозяйства и фермеры не имели возможность реализовывать свою продукцию из-за закрытия рынков.
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:01
Сетям все равно где покупать, главное чтоб было приемлемое качество и лучшая на рынке цена. Фермер в принципе не может конкурировать с крупными технологичными холдингами, т.к издержки выше, даже если часть налогов не платить. По этому у нас мясо аргентинское, цветы голландские, т.д. Раньше с безнадежным автодромом таскались, сейчас с фермерами. Фермер может конкурировать только в топовой ценовой нише, там где эко и все такое, там где важно качество, а цена вторична.
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:45
заробитчаны вернулись , их кормить нечем
Кешбечные карты!
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:00
Re: У квітні майже вдвічі збільшився імпорт свинини
Та це майже ні про що - тільки для порівняння .
Україна споживає приблизко 1 кг свинини на душу в місяць ( трошки більше реально ) . 1 тис тонн = 1000000 кг - це в загальному менше 3 % ... Експорт курятини з України - більше 30 тисяч тонн в місяць ...
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