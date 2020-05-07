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Маск розповів, коли почне чіпувати людей (схема)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:05
Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск, генеральний директор Tesla і SpaceX, заснував Neuralink - компанію, що розробляє інтерфейс "мозок-машина", який може якось відновити зір, функціональність кінцівок і втрату пам'яті за допомогою імплантації мозкового чипа. Під час інтерв'ю подкасту з Джо Роганом він поділився деякими подробицями про Neuralink.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:06
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