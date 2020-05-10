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У січні-квітні 2020 року
закачування газу в ПСГ...

У січні-квітні 2020 року закачування газу в ПСГ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:21

У січні-квітні 2020 року закачування газу в ПСГ...

Пропонуємо до обговорення:
За січень-квітень поточного року в українські газосховища закачано 2 318 млн куб. м, що на 33% перевищує показники 2019-го.

Дивися повний текст У січні-квітні 2020 року закачування газу в ПСГ збільшилося на 33%, нерезидентами – на 162% (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:21

Инфографика не соответствует цифрам в статье (в части запасов резидентов на 01.05)
panzershreck1921
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