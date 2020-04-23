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Як українці заощаджують гроші
та на що їх витрачають...

Як українці заощаджують гроші та на що їх витрачають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:36

Як українці заощаджують гроші та на що їх витрачають...

Пропонуємо до обговорення:
Українці почали частіше заощаджувати кошти просто на банківських картках.

Дивися повний текст Як українці заощаджують гроші та на що їх витрачають (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:37

Не верю в статистику, знаю из практического и реального опыта что более всего покупок было во время начала карантина именно продуктов питания, именно поэтому сейчас в нашем городе супермаркеты опустели, а пополняем мы свои запасы через онлайн доставку, надеюсь скоро эти хапуги супермаркеты обанкротятся, чего мы им и желаем!
pansinaanastasia907
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