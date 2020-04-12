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Буславець повідомила, чи будуть
міняти тариф на е/е для...

Буславець повідомила, чи будуть міняти тариф на е/е для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:45

Буславець повідомила, чи будуть міняти тариф на е/е для...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна електричної енергії для населення буде залишатися незмінною, заявила в.о. глави відомства Ольга Буславец в ході п'ятничного селекторної наради в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища, трансляція якого ведеться в YouTube.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:45

Забрати паспорти і в село. Не треба шмигать.
askoldlavskiy
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