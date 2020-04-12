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Буславець повідомила, чи будуть міняти тариф на е/е для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:45
Пропонуємо до обговорення:
Ціна електричної енергії для населення буде залишатися незмінною, заявила в.о. глави відомства Ольга Буславец в ході п'ятничного селекторної наради в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища, трансляція якого ведеться в YouTube.
Дивися повний текст Буславець повідомила, чи будуть міняти тариф на е/е для населення
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:45
Забрати паспорти і в село. Не треба шмигать.
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askoldlavskiy
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:39
Она отвечает за свои слова? Как НКРЕКП решит с пользой для себя, так и будет.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:56
Люди уезжают - потребление снижается. Дальше будет интереснее.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:28
В нашей стране подобные заявления не стоят ломаного гроша,т.к чиновники не отвечают за свои слова.Проверено десятилетиями.
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sena_2008atp
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