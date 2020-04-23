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Шмигаль не вважає, що Україні загрожує дефолт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.
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