RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль не вважає, що
Україні загрожує дефолт

Шмигаль не вважає, що Україні загрожує дефолт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:23

Шмигаль не вважає, що Україні загрожує дефолт

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt.

Дивися повний текст Шмигаль не вважає, що Україні загрожує дефолт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88171
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як зміна курсу долара впливає на ціни в Україні:...
R2 » Пон 11 тра, 2020 13:19
4 489
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 18:31
ricardo
Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль 1, 2, 3
R2 » Чет 23 кві, 2020 16:06
22 1300
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 09:11
vitaliy_berdinskikh
В Україні сонячними панелями користуються понад 24...
R2 » Суб 09 тра, 2020 19:16
4 947
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 01:24
Vovick

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.