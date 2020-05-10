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Авіакомпанії, які анонсують польоти з України після 22...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:36
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки що не йдеться.
Дивися повний текст Авіакомпанії, які анонсують польоти з України після 22 травня, вводять людей в оману - Мінінфраструктури
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:37
Після розмови з послами, усі намагаються перекинути відповідальність на когось іншого. Так дійде до того, що винними зроблять взагалі якихось прибиральників в аеропортах. Отже, відкривайте міжнародне сполучення! Інакше підуть персональні санкції...
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leonidromanyuk
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