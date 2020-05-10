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Авіакомпанії, які анонсують
польоти з України після 22...

Авіакомпанії, які анонсують польоти з України після 22...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:36

Авіакомпанії, які анонсують польоти з України після 22...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки що не йдеться.

Дивися повний текст Авіакомпанії, які анонсують польоти з України після 22 травня, вводять людей в оману - Мінінфраструктури.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:37

Після розмови з послами, усі намагаються перекинути відповідальність на когось іншого. Так дійде до того, що винними зроблять взагалі якихось прибиральників в аеропортах. Отже, відкривайте міжнародне сполучення! Інакше підуть персональні санкції...
leonidromanyuk
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:46

Ну а как открывать? Разве что Украине стоит поучится у ЕС, открывать перелеты с теми странами которые также открывают въезд для наших граждан!
Слышал на днях что Испания, Италия, Франция и Германия договариваются между собой как и каким компания летать, даже далеко не со всеми странами внутри ЕС.
Так что посмотрим к чему они договоряться.
Raymond
 
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