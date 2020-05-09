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В Україні сьогодні запрацювали
сервісні центри МВС

В Україні сьогодні запрацювали сервісні центри МВС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:04

В Україні сьогодні запрацювали сервісні центри МВС

Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні, 12 травня, на тлі ослаблення карантину почали свою роботу сервісні центри Міністерства внутрішніх справ.

Дивися повний текст В Україні сьогодні запрацювали сервісні центри МВС.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:04

за весь 2019 зарегистрировали 408тыс.
а тут "сотни тысяч за два месяца", ага.
arheops
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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