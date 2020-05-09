Відсьогодні, 12 травня, на тлі ослаблення карантину почали свою роботу сервісні центри Міністерства внутрішніх справ.
Дивися повний текст В Україні сьогодні запрацювали сервісні центри МВС.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:04
В Україні сьогодні запрацювали сервісні центри МВС
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Дивися повний текст В Україні сьогодні запрацювали сервісні центри МВС.
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:04
за весь 2019 зарегистрировали 408тыс.
а тут "сотни тысяч за два месяца", ага.
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