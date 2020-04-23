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Мінцифри хоче створити
вільну економічну зону для...

Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:53

Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба порталу "Дія" у своєму Telegram-каналі.

Дивися повний текст Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для IT-компаній.
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