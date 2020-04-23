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Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:53
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба порталу "Дія" у своєму Telegram-каналі.
Дивися повний текст Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для IT-компаній
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:53
Будуть бабло пиляти, скотиняки.
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andriy_loboda
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:06
сейчас 5 и 0, будет 10 и 10. распил развечто
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arheops
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