Про це повідомила прес-служба порталу "Дія" у своєму Telegram-каналі.
Дивися повний текст Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для IT-компаній.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:53
Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для...
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Дивися повний текст Мінцифри хоче створити вільну економічну зону для IT-компаній.
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